Pazarda başından vuruldu

BUGÜN NELER OLDU

Çanakkale'dehalk pazarında iki kişinin tartışması sırasında arada kalan bir kadın, silahla başından vurularak yaralandı. Kentteki halk pazarına giden Hasan T., aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen arkadaşı ile karşılaştı. İkili arasında çıkan kavga sonrasında Hasan T., silahla 3 el ateş etti. Bu sırada pazarda alışveriş yapan Filiz Çayırlı (35) silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Aynı alanda bulunan bir kişinin ise mermi sırtını sıyırıp geçti. Çayırlı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheli Hasan T.'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin silahına el konuldu.