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sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 19 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları

çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar geçen hafta devir eden sonuçları büyük bir merakla bekliyor. Geçen hafta 913.kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olmamış ve 661.888,99 TL devretmişti. 5 bilen kişi sayısı ise 13 olmuştu. Peki, Şans Topu 19 Aralık çekilişi ne zaman saat kaçta çekilecek? Sonuçlar açıklandıktan sonra işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panelden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 09:49
Şans Topu sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 19 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta büyük ikramiyenin devretmesi ile beraber Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA 19 ARALIK

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 19 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra Şans Topu MPİ bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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