Tacizci amcayı öldürüp intihar süsü verdiler

BUGÜN NELER OLDU

Konya'da, bir yıl önce cezaevinden çıkan Ali K. (38), cezaevindeki ağabeyinin eşi ve çocuklarıyla aynı evde kalmaya başladı. Dışarıda alkol alan Ali K., yengesi Esengül K. (43) ile 5 çocuğunun yattığı odaya girip, yeğeni F.K.'yi (21) taciz etti. Genç kadın da amcasının başına odunla vurdu. Ardından annesi ve diğer kız kardeşi K.K. (15) ile birlikte bayıldığını düşündükleri Ali K.'yi, odasına götürüp yatağına yatırdı. Amcasının nefes almadığını gören F.K. duvar yastıklarını üst üste koyarak evdeki üçlü prizin kablosunu tavandaki ağaçtan geçirip, annesi ve kız kardeşinin yardımıyla Ali K.'nin boynuna sardı. Sonra da polisi arayıp amcasının intihar ettiğini söyledi. Otopside, Ali K.'nin boynunda kırık olmadığı, başına aldığı sert darbeyle beyin kanaması geçirdiği belirlendi. F.K. tutuklanırken annesi ve kız kardeşi ise serbest bırakıldı.