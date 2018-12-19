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Taksi şoförü 12 bin 400 doları sahibine geri verdi

Giriş Tarihi: 19.12.2018
Taksi şoförü 12 bin 400 doları sahibine geri verdi
İstanbul'da bindiği takside içinde 12 bin 400 dolar olan çantasını düşüren turist, taksi şoförünün örnek davranışı sayesinde parasına kavuştu. Esenyurt Haramidere'de bir turist, Ömer Ekin yönetimindeki ticari taksiye binerek ikamet ettiği siteye gitmesini istedi. Ömer Ekin, müşterisini siteye bırakarak ayrıldı. Bir süre sonra aracının arka koltuğunda çanta olduğunu fark eden Ekin, çantayı incelediğinde içinde 12 bin 400 dolar, telefon ve pasaport olduğunu gördü. Aracına, en son bir turistin bindiğini hatırlayan Ekin, onu bıraktığı siteye gitti. Ekin, güvenlik görevlilerine durumu izah ederek şahsa ulaştı. Turist, çantanın bulunmasının mutluluğunu yaşarken, taksi sürücüsü Ömer Ekin'in örnek davranışı 'insanlık ölmemiş' dedirtti.
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Taksi şoförü 12 bin 400 doları sahibine geri verdi
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