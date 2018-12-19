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'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi

Soğuk ve yağışlı hava Trakya'da yaşamı olumsuz etkilerken 'da ve ilçelerinde okullar bugün ve yarın tatil edildi. Tekirdağ il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Karar gereği hamilelerle engelliler de idari izinli sayılacak.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 11:44
Tekirdağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji raporlarında da belirtildiği üzere olumsuz hava şartları nedeniyle tüm ilçelerimizde 19 Aralık Çarşamba (bugün) öğleden sonra ve 20 Aralık Perşembe günü olmak üzere tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile çalışanlar ve engelli çalışanlar bu tarihte izinli sayılacaktır.

Tekirdağ'da okullar, 21 Aralık Cuma günü açık olacak.

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Tekirdağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi
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