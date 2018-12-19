- Uyuşturucu baskınına giden polise "Çukur" şoku

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- Polis uyuşturucu operasyonunda kapıları böyle kırdı, gördükleri işaretler karşısında şok oldu



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Serkan Akkuş - Fatih Çapkın

BURSA (İHA) - Bursa'da Polis Özel Harekat ve Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Kapıları koç başı ile kıran ekipler girdikleri evlerde karşılaştıkları işaret sonucunda şaşkına döndü. Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alınırken, bir miktar farklı özelliklerdeki uyuşturucuya da el konuldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis Özel Harekat'ın da (PÖH) destek verdiği operasyonda merkez Yıldırım Beyazıt ve Meydancık'ta önceden tespit edilen ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Koç başı ile kapıyı kıran ekipler içeriye girdiklerinde son zamanlarda popüler olan biri dizinin işaretlerini duvarda görünce şaşkına döndü.

Toplamda 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Narkotik köpeği Rona evde gizlenmiş 230 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 15 gram eroin, 6 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

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