45 öğrenci yemekten zehirlendi

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Manisa'nın Turgutlu İlçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 45 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak kalan kız öğrenciler gece saatlerinde rahatsızlandı.Öğrenciler mide bulantısı, karın ve baş ağrısı şikâyetiyle 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı.Olay bilgisi olan Turgutlu İlçe Kaymakamı Uğur Turan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve Okul Müdiresi Ebru Yöntem'den bilgi aldı. Kaymakam Turan öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletirken konunun titizlikle araştırılacağını ifade etti.