5 yıl hapsi istendi

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Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'yla yaşadığı kavga nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural hakkında 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Sıla, beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyetçi olmuştu. Kural da ifadesinde, olayı doğrulayarak birbirlerini hırpaladıklarını ileri sürmüştü. Soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ın komşusunda misafir olarak bulunan Hatice Zeynep Tunç'un da tanık olarak ifadesi alındı.Tunç, ifadesinde şunları söyledi: "Gece 04.00 sıralarında Kural'ın evinden tartışma sesleri geldi. Bir kadınla tartışan Ahmet Kural 'O..pusun sen, seni öldüreceğim, dışarı çıkamayacaksın. Sen dayak istiyorsun' dedi. Kadının da "Ahmet yapma içeri geçmek istemiyorum" dediğini duydum." Savcılıkça yürütülen soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı. Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis talep eden bir iddianame düzenlendi.