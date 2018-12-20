Adana’da bir garip vurulma hikayesi... "Beni kadın kılığına girip öldürmeye çalıştılar"

- Adana'da bir garip vurulma hikayesi

- Askerden izne gelen genci silah ve bıçakla yaraladığı ileri sürülen 2 kişi tutuklandı

- Tutuklanan kişilerin yeğeni Huriye G.:

- "Beni kadın kılığına girip öldürmeye çalıştılar. Bende şikayetçi olunca 21 yıl hapis cezası alan şahıs şikayetimden vazgeçmemi istedi, vazgeçmeyince dayılarıma bu iftirayı attılar"



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Fatih Keçe

ADANA (İHA) - Adana'da askerden izne gelen genci silah ve bıçakla yaraladığı ileri sürülen 2 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişilerin yeğeni, "Beni kadın kılığına girip öldürmeye çalıştılar. Bende şikayetçi olunca 21 yıl hapis cezası alan şahıs şikayetimden vazgeçmemi istedi, vazgeçmeyince dayılarıma bu iftirayı attılar" dedi.

Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1099. Sokak'ta 17 Aralık günü meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır'da vatani görevini yapan Abdi G. (21) izin alarak Adana'ya ailesini ziyarete geldi. Ailesiyle birlikte evlerinin avlusunda oturduğu sırada kar maskeli 4 kişi baskın yaptı. Silahla ve bıçakla yaralanan Abdi G. hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan Abdi G., bir gün sonra polis merkezine gelerek verdiği ifadede kendisini A.K. ve İ.K.'nin vurduğunu, diğer 2 kişiyi tanımadığını söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

A.K. ve İ.K.'nin tutuklanmasının ardından yeğenleri Huriye G., dayılarına iftira atıldığını ileri sürdü. Huriye G., kendisini yaklaşık 13 ay önce kadın kılığına giren Salih G.'nin bıçakladığını, bu olaydan ve ablasına yapılan döner bıçaklı saldırıdan dolayı Salih G.'nin 21 yıl hapis cezası aldığını belirterek, "Bu şahıslar benim bu davadan vazgeçmemi istediler. Ben de davadan vazgeçmeyince bizi tehdit etmeye başladılar. Bu yaralanan genç de Salih G.'nin akrabası oluyor. Bu genci babası Mehmet G. kendisi hafif şekilde yaraladı, benim dayılarımın üzerine suçu atarak bizden intikam almaya çalışıyorlar. Ancak iki dayımın da evde olduğunu belgeleyen deliller var. Onları ortaya koyup bunların bize attığı iftirayı ortaya koyacağız. Bu delilleri bulduktan sonra bu aileye bize iftira atmaktan suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.



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