Ankara'da duruşma salonu karıştı! Ortalık 'kan gölüne' döndü

Olay, bu sabah saat 11.10 sıralarında yaşandı. Duruşma için salonda bulunan taraflar arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmadan bir süre sonra bıçak ve sopa kullanılamaya başlandı.

YÜZÜ KAN İÇİNDEYDİ

Olayda 5-6 kişi yaralandı. Görgü tanığı bir avukat, yaralılardan birinin yüzünün kanlar içinde kaldığını söyledi.

ELİNDE SOPA VARDI

Hürriyet'te yer alan habere göre, kavgaya önce güvelik görevlileri daha Sonra polisler müdahale etti. Mahkeme başkanının talimatı ile kavgaya karışan kişiler adliyenin nezarethanesine götürüldü.

Bir görgü tanığı "Polisin götürdüğü ve kavgaya karışan kişilerden birinin elinde 30 santimetre uzunluğunda sopa gördüm" dedi.

Yaralılar için adliyeye 3-4 ambulans sevk edildi.