Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Aynı köyde yaşayan iki erkeği evlilik vaadiyle dolandırdı...

Aynı köyde yaşayan iki erkeği evlilik vaadiyle dolandırdı...

Malatya'da aynı köyde yaşayan iki erkek, Ö.G. isimli kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. 'e giderek aynı kadınla ayrı ayrı nişan yapan iki kişi, birbirlerine davetiye verince dolandırıldıklarını anladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 11:08
Aynı köyde yaşayan iki erkeği evlilik vaadiyle dolandırdı...

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da aynı köyde ikamet eden C.G. ve A.Ö. evlenmek için birer hafta arayla Gaziantep'e gelerek Ö.G. ile nişan yaptı. Kız tarafı ile düğün merasimi tarihini kararlaştırarak tekrar Malatya'ya dönen erkek tarafları, düğün günü yaklaştığında birbirlerine düğün davetiyesi vermeleri sonucu evlenecekleri kızın aynı kişi olduğunu ve dolandırıldıklarını anladı. Mağdur aileler hemen Gaziantep'e gelerek polise şikayetçi oldu. Gelen ihbar üzerine çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri olayın şüphelisi olan şahısların her iki erkeğe ve ailelerine aynı kızı gösterdiklerini tespit etti. Ekipler, sanıkların erkek taraflarından süt parası, başlık parası ve evlenecek olan kıza kuyumculardan ziynet eşyası aldırmak suretiyle C.G.'yi toplam 50 bin TL, A.Ö.'yü ise 85 bin TL olmak üzere her iki tarafı 135 bin TL dolandırdığını belirledi. Ekipler daha sonra olaya karışan M.Y., H.P. ve Ö.G.'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve Ö.G. tutuklandı. Şüpheli H.P. ise 2 gün önce bebeğini dünyaya getirdiğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baldıza sarkıntılığa 4 yıl 8 ay hapis

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aynı köyde yaşayan iki erkeği evlilik vaadiyle dolandırdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN