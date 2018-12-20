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'da silah operasyonu

'da, ticareti yaptıkları öne sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 12:57
Bursa'da silah operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 8 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 151 mermi, 69 fişek ve 11 şarjör ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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Bursa'da silah operasyonu
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