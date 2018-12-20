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işletmecisi çalışanını şişeyle yaraladı

'de bir işletmecisi hırsızlıkla suçladığı çalışanı darp edip şişeyle yaraladı. Can havliyle kaçıp yandaki restorana sığınan yaralı, baygın halde hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 17:26
Eczane işletmecisi çalışanını şişeyle yaraladı

İddiaya göre, Merkez Mahallesi Abidei Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir eczanenin işletmecisi, çalışanı Hakan D.'yi ürün ve para hırsızlığıyla suçlayıp darp etti.

KIRIK CAM ŞİŞEYLE...

İkili arasında çıkan kavgada işletmeci, Hakan D.'yi kırık şişe camıyla yaraladı. Can havliyle eczaneden kaçan Hakan D. yan taraftaki bir restoranın ikinci katına kaçarak saklandı. Restoran çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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SAĞLIK EKİPLERİ BAYGIN HALDE BULDU

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Baygın olduğu gözlenen Hakan D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis, Serhat isimli eczane işletmecisini gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Eczane işletmecisinin arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi, "Eczacı teknisyenlerinin yaptıkları hırsızlıkları iyi çekin, hiçbir eczacı eczanesini kimseye teslim etmesin, dükkanına kendisi baksın. Tanıdığımız işe aldığımız insan eczaneyi batak durumuna getirdi" dedi.

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Eczane işletmecisi çalışanını şişeyle yaraladı
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