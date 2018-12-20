Gemiden film gibi kurtarma

İstanbul'da Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, fırtınayla birlikte etkisini hissettirdi. Şile'de, Sahilköy-Karaburun açıklarında makine arızası yaşayan Comoros Adaları bandıralı "Natalia" isimli kargo gemisi, aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. 3'ü Türk 16 mürettebat gemide mahsur kaldı. Gemiye vuran dev dalgalar ve fırtına nedeniyel helikopter seçeneği başarılı olamadı. Kurtarma çalışmalarına çok sayıda Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Jandarma ekibi katıldı. Kara ile gemi arasında "varagele" sistemi kuruldu. İnsan üstü bir çabanın ardından 16 mürettebat, kuvvetlice bir halatla makaraya bağlı sepet ile tek tek karaya çıkartıldı. O anlar film sahnelerini aratmadı. Önceki akşamdan itibaren etkili olan yağmur nedeniyle bazı noktalarda sel oldu. Kentte en fazla yağış, Cendere Havzası Göktürk-Sarıyer bölgesinde metrekareye 120 kilogram yağış düştü. Ayazağa Deresi taştı, gecekonduları su bastı. Evlerde mahsur kalan 6'sı çocuk 12 kişiyi itfaiye kurtardı. Şişli'de bir gecekondunun çatısı çöktü. Dinç çifti ile 3 aylık bebekleri kurtarıldı.

3 İLDE OKULLAR TATİL

Öte yandan Balkanlar'dan gelen kar, Trakya'yı beyaz örtüyle kapladı. 15 santimetreye ulaşan kar nedeniyle okullar Tekirdağ il genelinde 2 gün, Edirne ve Çanakkale'nin 5 ilçesinde ise 1 gün tatil edildi.