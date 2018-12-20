Görevli kadının boğazını kesti

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İstanbul'da, fitness hocası kendisine 'gürültü yapma' uyarısında bulunan apartman görevlisi kadını, bıçakla boğazını keserek öldürdü. Olay, dün öğle saatlerinde Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, apartman sakinleri bina görevlisi Nefise Dolapçı'yı (48) arayarak giriş kattan çok ses geldiğini ve uyarmasını istedi. Bir üst kata çıkan Dolapçı, fitness hocası olduğu belirtilen ve 2 ay önce taşınan İbrahim Y.'nin kapısını çaldı. İçeride nişanlısı ile kavga ettiği iddia edilen İbrahim Y. sinirle kapıyı açtı. Aparman görevlisi kadın, fitness hocasını sessiz olması konusunda uyardı. Karşılıklı bağırışmalar üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine zanlı İbrahim Y. bıçakla Nefise Dolapçı'nın boğazını kesti. Görevli kadın hayatını kaybederken zanlı kaçtı. Dolapçı'nın cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.