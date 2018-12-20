Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TV yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in kötü muamele yaptığı papağanın ölmesi konusunda, "Çok üzgünüm. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama maalesef kaybettik. Hayvanlarımıza yönelik şiddetin takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüm. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama maalesef kaybettik. Hayvanlarımıza yönelik şiddetin takipçisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Özdemir'in kötü muamelede bulunarak, bu görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinde tedavi ediliyordu.

Veteriner hekimlerin yaptığı muayenede sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi, kanat ve vücudunun çeşitli yerlerinde ödemler bulunan papağan, uygulanan tedavilere rağmen kurtarılamadı.