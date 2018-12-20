Hz. Elyesa türbesi ortaya çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan biri geçtiğimiz perşembe günü kırılmış, yetkililer vatandaşları olası sel baskınlarına karşı uyarmıştı. Bugüne kadar 270 milyon metreküp suyun akması, barajdaki suyun yaklaşık 10 metre çekilmesine neden oldu. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte geçmişte su altında kalan Çakırören Mahallesi de gün yüzüne çıktı. Mahalledeki ev kalıntıları ile birlikte Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Hz. Elyesa peygamberin Ziyaret Tepesi'ne taşınmadan önceki kabri, tarihi cami ve medrese ile mezarlar da ortaya çıktı.Geçmişte Çakırören Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar da eski evlerinin kalıntılarını görmek için bölgeye akın etti. Abdurrahman Kılıç "Köy ortaya çıkınca sadece ben değil, bütün ailemiz evleri görmeye geldi. Benim kız kardeşim evin kalıntısından kalan taşın üzerinde oturup ağladı" dedi.