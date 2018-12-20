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'in medyumu olarak tanınıyordu! Karısı ve sevgilisi...

'in medyumu olarak tanınan İsmet Halit Kayaokay’ı boğarak öldürdükleri iddiasıyla 'cinayet' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'yağma' suçundan da 13’er yıl hapis cezasına çarptırılan eşi Serap Kayaokay ve sevgilisi Nuh Yılmaz, Yargıtay'ın kararı usulden bozması üzerine ikinci kez hakim karşısına çıktı. Yerel mahkeme, sevgilileri ikinci kez aynı cezaya çarptırdı.

Giriş Tarihi: 20.12.2018 15:07
İbrahim Tatlıses'in medyumu olarak tanınıyordu! Karısı ve sevgilisi...

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde 29 Eylül 2013 tarihinde meydana geldi. Medyumluk yapan İsmet Halit Kayaokay (67), iddiaya göre eşi Serap Kayaokay (35) ve Adana'da yaşayan sevgilisi Nuh Yılmaz (48)tarafından evinde kabloyla boğularak öldürüldü. Şüpheliler, 25 bin TL'sini aldıkları İsmet Halit Kayaokay'ın cesedini, Demirtaş Barajı yakınlarında gömdü. Cinayet, eşinden günlerdir haber alamadığını söyleyen ve çelişkili ifadeler veren Serap Kayaokay'ın telefonlarının, savcılık kararıyla dinlenmesi sonucu ortaya çıktı.

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İbrahim Tatlıses'in medyumu olarak tanınıyordu! Karısı ve sevgilisi...
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