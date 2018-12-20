İbrahim Tatlıses'in medyumu olarak tanınıyordu! Karısı ve sevgilisi...

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde 29 Eylül 2013 tarihinde meydana geldi. Medyumluk yapan İsmet Halit Kayaokay (67), iddiaya göre eşi Serap Kayaokay (35) ve Adana'da yaşayan sevgilisi Nuh Yılmaz (48)tarafından evinde kabloyla boğularak öldürüldü. Şüpheliler, 25 bin TL'sini aldıkları İsmet Halit Kayaokay'ın cesedini, Demirtaş Barajı yakınlarında gömdü. Cinayet, eşinden günlerdir haber alamadığını söyleyen ve çelişkili ifadeler veren Serap Kayaokay'ın telefonlarının, savcılık kararıyla dinlenmesi sonucu ortaya çıktı.