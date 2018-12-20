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’da mahalleliyi 1,5 milyon lira dolandıran baba ve oğulları yakalandı

Sancaktepe'de mahalle sakinlerinin güvenini kazanarak saklamak için aldıkları 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ile kayıplara karışan baba ve 2 oğlu polis tarafından yakalandı. 62 kişinin şikayetçi olduğu zanlılar, "Tehdit edildik, o yüzden saklandık" dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 16:04 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 16:29
İstanbul’da mahalleliyi 1,5 milyon lira dolandıran baba ve oğulları yakalandı

Sancaktepe'de meydana gelen olayda 6 yıldır kuyumculuk yapan E.E. (55), semtte vatandaşların güvenini kazandı. Güven sayesinde vatandaşlar yastık altındaki altınlarını kuyumcu ve oğulları O.E. (26) ve A.E.'ye (33) saklaması için teslim etti.

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İstanbul’da mahalleliyi 1,5 milyon lira dolandıran baba ve oğulları yakalandı
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