İstanbul’da mahalleliyi 1,5 milyon lira dolandıran baba ve oğulları yakalandı
Sancaktepe'de mahalle sakinlerinin güvenini kazanarak saklamak için aldıkları 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ile kayıplara karışan baba ve 2 oğlu polis tarafından yakalandı. 62 kişinin şikayetçi olduğu zanlılar, "Tehdit edildik, o yüzden saklandık" dedi.
Giriş Tarihi: 20.12.2018 16:04Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 16:29
Sancaktepe'de meydana gelen olayda 6 yıldır kuyumculuk yapan E.E. (55), semtte vatandaşların güvenini kazandı. Güven sayesinde vatandaşlar yastık altındaki altınlarını kuyumcu ve oğulları O.E. (26) ve A.E.'ye (33) saklaması için teslim etti.