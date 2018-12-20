İstanbul’da mahalleliyi 1,5 milyon lira dolandıran baba ve oğulları yakalandı

Sancaktepe'de meydana gelen olayda 6 yıldır kuyumculuk yapan E.E. (55), semtte vatandaşların güvenini kazandı. Güven sayesinde vatandaşlar yastık altındaki altınlarını kuyumcu ve oğulları O.E. (26) ve A.E.'ye (33) saklaması için teslim etti.