Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması!

Açıklamada şöyle denildi: "Saat 09.34'de, aletsel büyüklüğü 4.5 olan hafif şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 5 km civarında olup, sığ odaklı bir depremdir. Deprem özellikle Esenköy, Yalova ve İstanbul'da hissedilmiştir.

Yalova il sınırlarının tamamı genelde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun, kısmen de Batı Anadolu açılma rejiminin etkisi altındadır. Yalova ili Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kuzeyden ve güneyden geçen kolları ili çevirmektedir. Bu yüzden bölgede çok miktarda irili ufaklı diri fay parçası bulunmaktadır. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi, il sınırları içerisinden Altınova, Yalova, Esenköy ve Orhangazi Fayı geçmektedir"

"DEPREME DAYANIKLI BİNALARDA OTURULMALI"

"Marmara Denizi ve İzmit Körfezi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Adalar, Çınarcık, Karamürsel, Gölcük, Darıca fay parçaları ve Gemlik Körfezi'nden geçen Gemlik ve Gençali Fayları bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları Doğu -Batı ve Kuzey Batı -Güney Doğu gidişlidir. Merkezimiz tarafından yapılan hızlı fay düzlemi çözümü depremin normal faylanma ile meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Fay düzleminin doğrultusu genel olarak Kuze Batı -Güney Doğu gidişli fay parçasının depreme neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bölgenin deprem riskinin yüksek olduğu bilincinde olarak, depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olmasına dikkat etmeleri depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır"

'FAYIN BATISINDA BİR STRES BİRİKİMİ VAR'



Depremin ardından açıklama yapan İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise şöyle konuştu:



"17 Ağustos depreminin sorumlusu olan fayın nereye kadar kırıldığı önemli bir tartışma konusuydu. Bu fayın Yalova'ya kadar kırıldığı ortaya kondu. Yalova açıklarına kadar kırılan fayın batısında bir stres birikimi var. Bunu bölgedeki küçük depremler takip edildiğinde görüyoruz. Burada 4, 4.5, 5 büyüklüğünde depremler olağandır. Bunun arkasından bir miktar artçıları gelecektir. Burada çok sayıda küçük faylar var, bunların kırıldığıın görüyoruz. Meydana gelen son depremin beklenen İstanbul depremiyle bir alakası yok."