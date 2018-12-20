Kar geldi, çocuklar bayram yaptı

Edirne'de önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar, kent merkezinin yanı sıra Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapısı yollarında sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun kar nedeniyle Keşan ve İpsala ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar, Uzunköprü ilçesinde ise taşımalı sistem kapsamındaki okullar tatil edildi. İskenderköy köyü yakınlarında kar nedeniyle kontrolden çıkan servis aracı devrilince bir öğrenci yaralandı. Kırklareli'nde tipi şeklinde yağan kar, yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, Tekirdağ şehir merkezi ile ilçelerinde de etkili oldu. Kar kalınlığı Malkara'nın yüksek kesimlerinde 15 santimetreye ulaşırken, Malkara-Şarköy karayolundaki Ulaman rampasında, ulaşım güçlükle sağlandı. Yoğun kar nedeniyle il genelinde okullar 2 gün tatil edildi. Çanakkale'nin, Gelibolu ve Biga ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Lapseki ilçesinde deniz seviyesinden 400 metre yükseklikteki köylerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, okullarına gidemeyen, taşımalı eğitim gören öğrenciler, izinli sayıldı.



SEFERLER İPTAL

Kar, Balıkesir'deki Kazdağları'nda da etkili olurken, Gönen, Bandırma, Erdek, Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimleri de beyaza büründü. Erdek Bandırma yolu ise yoğun yağış sonucu taşan dere nedeniyle kapandı. Kuzey Ege ve Marmara'daki şiddetli fırtına nedeniyle ise Gökçeada ve Bozcaada gemi seferleri ile İDO ve BUDO'nun Bursa-İstanbul ve Bandırma-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

BUGÜN NELER OLDU