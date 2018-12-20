Kocaeli'deki kaçırma ve darp iddiası

Alınan bilgiye göre, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yaralama", "tehdit" ve "gasp" suçlamalarıyla gözaltına alınarak Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen M.E.D. (23), C.B. (24), Y.D. (21) ve Y.T'nin (23) savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Şüphelilerden M.E.D, C.B. ve Y.T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

- OLAY

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, O.G'nin (31), Kirazlıyalı'da ormanlık alana zorla götürülüp başından yaralanması iddiası üzerine çalışma başlatmıştı.

O.G. ile daha önceden husumeti bulunduğu ifade edilen M.E.D. ve beraberindeki C.B, Y.D. ve Y.T'nin olayın şüphelisi olduğunu belirleyen polis, şahısları İzmit'te gözaltına almıştı.