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'de tartıştığı eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü

'in Mazıdağı ilçesinde Mehmet Salih B., bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Rojda, kayınpederi Eyyüp Andıç ve kayınvalidesi Şadiye Andıç'ı av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 18:52 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 18:54
Mardin'de tartıştığı eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Işıkyaka mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Salih B., kayınpederi Eyyüp Andiç'ın evinde bilinmeyen nedenle eşi Rojda ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Salih B., av tüfeğiyle evdekilere ateş açıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Mehmet Salih B.'nin eşi Rojda ile kayınpederi Eyyüp Andıç ve kayınvalidesi Şadiye Andıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma kayıplara karışan Mehmet Salih B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Mardin'de tartıştığı eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü
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