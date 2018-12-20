Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?

Ülkemiz genelinde soğuk havalar ve kar yağışı günden güne etkisini arttırırken, Batı illerinde de kar yağışlı havalar görülmeye başlandı. Bu durum üzerine, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları geldi. İstanbul'da günlerdir etkisini gösteren soğuk havalar, dün Silivri ve Beylikdüzü taraflarında yoğun kara dönüştü ve özellikle Avrupa Yakası'nda kar yağışı yaşandı. Yaşanan bu durum üzerine, 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusu da araştırılmaya başlandı. Sizler için hazırladığımız haberimizde Meteoroloji'nin hava durumu verilerine yer verirken 'Bugün kar yağacak mı?' sorusuna yanıt verdik.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul kar yağışı ile ilgili detaylara haberimizin ilerleyen sayfalarından ulaşabilirsiniz.