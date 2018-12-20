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'den son dakika ve uyarısı! 'a kar yağacak mı?

Genel Müdürlüğü'nden milyonlarca yurttaşı ilgilendiren son dakika ve uyarısı geldi. Aralık ayı itibari ile ülkemiz genelinde hava durumu hissedilir derece düşerken, soğuk hava dalgası ile kar yağışı da etkisini arttırdı ve Batı illerinde de görülmeye başlandı. Dün Silivri ve Beylikdüzü taraflarında yoğun bir şekilde hissedilen ve 'a giriş yapan kar sonrası, milyonlarca vatandaş 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Sizler için derlediğimiz son dakika hava durumu haberimizde, Meteoroloji'nin son verilerine yer verdik. Peki, bugün kar yağacak mı? İşte son tahminler eşliğinde merak edilen veriler...

Giriş Tarihi: 20.12.2018 10:39
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?

Ülkemiz genelinde soğuk havalar ve günden güne etkisini arttırırken, Batı illerinde de kar yağışlı havalar görülmeye başlandı. Bu durum üzerine, Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve kar yağışı uyarıları geldi. 'da günlerdir etkisini gösteren soğuk havalar, dün Silivri ve Beylikdüzü taraflarında yoğun kara dönüştü ve özellikle Avrupa Yakası'nda kar yağışı yaşandı. Yaşanan bu durum üzerine, '?' sorusu da araştırılmaya başlandı. Sizler için hazırladığımız haberimizde Meteoroloji'nin hava durumu verilerine yer verirken 'Bugün kar yağacak mı?' sorusuna yanıt verdik.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul kar yağışı ile ilgili detaylara haberimizin ilerleyen sayfalarından ulaşabilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?
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