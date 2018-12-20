- Muhtar köyün sokakları yerine tarla yoluna kilit parke taşı döşetti

- Yapılan çalışma köylüyü ikiye böldü

- Köydeki gariplikler bununla sınırlı kalmadı, dere yatağı kenarına çocuk oyun parkı yapıldı



(Fotoğraflı)



İsmail Kabakdere

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Akkaya köyünde yerleşim yerlerinin bulunduğu yerlere döşenmesi gereken kilit parke taşlarının muhtar tarafından tarla yoluna döşettirildiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, 2018 yılınde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Akkaya köyüne kilit parke yaptırıldı. Ancak köy içerisine döşettirilmesi gereken kilit parke taşları iddialara göre projede belirlenen bölgeler yerine muhtar tarafından başka yerlere döşettirildi. Proje dışındaki bölgelere yapılan kilit parke taşı köylüleri de ikiye böldü.

Olay, Akkaya Köyü Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sezai Sarı tarafından CİMER'e yazılan şikayet dilekçesi ile ortaya çıktı. Verilen şikayet dilekçesinde, kilitli beton parke taşlarının yönetmeliğe göre köylünün en çok kullandığı ana yollar, meydanlar, okul ve ibadethaneler öncelikli olmak üzere köy içi yollara yapılması gerektiği vurgusu yapıldı.



Dere yatağı kenarına çocuk oyun parkı

Akkaya köyündeki gariplikler kilit parke taşıyla da sınırlı kalmadı. Köye yaptırılan çocuk oyun grubu da köyden geçen derenin yatağına yapıldı. Hiçbir güvenlik önleminin olmadığı oyun parkının yan tarafında bulunan derin çukur ve atılan çöpler ise dikkatlerden kaçmadı. Köylüler, yapılan işlerin denetlenmemesine ise tepki gösterdi.

Kilit parke döşenen bölgenin yol olmadığını dile getiren köy sakinlerinden Kenan Kepüç, "Bu taş döşenen yer yol değil. Burası şahsa ait bir tarla, tarla olduğunu da köydeki bütün insanlar biliyor. Taş buraya döşenirken biz uygun dille muhtarı uyardık. Köyün ileri gelenleri de buraya taş döşemesinin uygun olmayacağını söyleyerek karşı çıktılar. Muhtar kimseyi dinlemedi taşı bu tarla yoluna döşetti. Şimdi de söktüreceğini söylüyor. Bunu bizim uyardığımızda döşetmeseydi, bugün tekrar söküp ikinci bir külfet olmayacaktı" dedi.

Köy sakinlerinden Zabit Kepüç ise, taşın döşendiği yerin tapulu tarla olduğunu belirterek, "Köyün içinde yarım kalan çamurlu yollar varken buraya döşenmesine ne gerek var? Gördüğünüz gibi köy içinde taş döşenmesi gereken zaruri yerler hep yarım kaldı. Esas köylünün kullandığı köy içi yolları çamur içinde. Bir başka husus ise, köyümüzün meydanında çocuklar için oyun grubu kuruldu. Çevre düzenlemesi yok. Hemen kenarında köyün içme suyunun çıkarıldığı ve yukarıdan gelen sel sularının akması için küçük bir dere var. Çocuk oyun grubunun çevre düzenlemesi olmadığı gibi, içme suyunun sağlandığı dere içine köylü vatandaş her türlü pisliği atıyor. Bu pislik hem içme suyumuz için tehlike oluşturuyor, hem de özellikle yaz aylarında mikrop barındırdığından çocuklar için sağlık açısından tehlike oluşturuyor. Büyüklerimizin ve yetkililerimizin bizimle ilgilenerek sorunlarımıza çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



'Muhtar iddialarla ilgili açıklama yaptı

İddialarla ilgili açıklama yapan muhtar Bilal Sarı ise, "Bu kısmı kepçe getirip en kısa zamanda söktüreceğim. Kepçe gelecek buradan sökülen taşları ise köy içinde köyümüz sakinlerinin uygun gördükleri yerlere döşeteceğim. Yaptığımız işte herhangi bir art niyetimiz yok. Bir hata olmuştur, biz köyümüz halkının menfaatleri doğrultusunda çalışmaktayız" şeklinde konuştu.



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