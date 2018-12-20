Haberler Yaşam Haberleri "Fenerbahçe'nin maçı var" dedi, yolcuları otobüsten indirdi

"Fenerbahçe'nin maçı var" dedi, yolcuları otobüsten indirdi Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçının oynandığı gün iddialara göre bir otobüsün şoförü, maç nedeniyle yolun kapalı olduğunu ileri sürerek Kızıltoprak'ta tüm yolcuları zorla indirdi. Yolculardan emekli Mehmet Tırmandı, CİMER'e ve İBB Beyaz Masa'ya şikayette bulundu. Maç günleri otobüs ve dolmuş şoförlerinin kâr amacıyla yolcuları yarı yolda bırakıp geri döndüğünü belirten Tırmandı, şoförlere ceza verilmesini talep etti.

Giriş Tarihi: 20.12.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 15:45