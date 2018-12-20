"Fenerbahçe'nin maçı var" dedi, yolcuları otobüsten indirdi
Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçının oynandığı gün iddialara göre bir otobüsün şoförü, maç nedeniyle yolun kapalı olduğunu ileri sürerek Kızıltoprak'ta tüm yolcuları zorla indirdi. Yolculardan emekli Mehmet Tırmandı, CİMER'e ve İBB Beyaz Masa'ya şikayette bulundu. Maç günleri otobüs ve dolmuş şoförlerinin kâr amacıyla yolcuları yarı yolda bırakıp geri döndüğünü belirten Tırmandı, şoförlere ceza verilmesini talep etti.
Giriş Tarihi: 20.12.2018 15:24Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 15:45
Olay, geçen pazartesi günü Kadıköy'de oynan Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçı öncesi, saat 17.00 sıralırnda Bağdat Caddesi Feneryolu otobüs durağında yaşandı.