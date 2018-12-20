Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > "Fenerbahçe'nin maçı var" dedi, yolcuları otobüsten indirdi

"Fenerbahçe'nin maçı var" dedi, yolcuları otobüsten indirdi

Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçının oynandığı gün iddialara göre bir otobüsün şoförü, maç nedeniyle yolun kapalı olduğunu ileri sürerek Kızıltoprak'ta tüm yolcuları zorla indirdi. Yolculardan emekli Mehmet Tırmandı, CİMER'e ve İBB Beyaz Masa'ya şikayette bulundu. Maç günleri otobüs ve dolmuş şoförlerinin kâr amacıyla yolcuları yarı yolda bırakıp geri döndüğünü belirten Tırmandı, şoförlere ceza verilmesini talep etti.

Giriş Tarihi: 20.12.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 15:45
Fenerbahçe'nin maçı var dedi, yolcuları otobüsten indirdi

Olay, geçen pazartesi günü Kadıköy'de oynan Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçı öncesi, saat 17.00 sıralırnda Bağdat Caddesi Feneryolu otobüs durağında yaşandı.

Nazlı ÖZDEMİR / Cansu CAN - SABAH

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Fenerbahçe'nin maçı var" dedi, yolcuları otobüsten indirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN