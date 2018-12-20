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Pişkin kız tutuklandı

’ta gözaltına alınırken “dışarıda kalanlara başarılar diliyorum” şeklinde pişkin açıklamada bulunan genç kızlardan biri tutuklandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 17:08
Pişkin k��z tutuklandı

Sivas'ta gözaltına alınırken "dışarıda kalanlara başarılar diliyorum" şeklinde pişkin açıklamada bulunan genç kızlardan biri tutuklandı.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Sivas'ta geçtiğimiz gece A.P (18) isimli genç kızı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra Yunus Timleri tarafından yakalanan M.A (18) ve Y.K (18) isimli iki genç kız, polis ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan genç kızlardan Y.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızlar olaydan 5 dakika sonra yakalanıp sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüklerinde, kendilerini görüntüleyen kameralara hitaben "Dışarıda kalanlara başarılar diliyorum" şeklinde pişkin bir mesaj göndermişlerdi.

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Pişkin kız tutuklandı
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