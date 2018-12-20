- (Özel) Şile'de karaya oturan gemi dev dalgalarla boğuşuyor

- Geminin son durumu havadan görüntülendi



(Fotoğraflı)



Mustafa Biçer - Caner Evyapan

İSTANBUL (İHA) - Şile'de dün karaya oturan kargo gemisi dev dalgalarla boğuşuyor. Dalgaların arasında kalan gemiyi kurtarma çalışmaları hava muhalefetinden dolayı ertelenirken, geminin son hali havadan görüntülendi.

Şile'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalı��maları kötü hava şartlarından dolayı ertelendi. Şile Sahilköy açıklarında battıktan sonra yan yatan Natalia adlı gemi dev dalgalarla boğuşuyor. Geminin son durumu havadan görüntülenirken, çekilen görüntülerde geminin dalgalar arasında savrulduğu görülüyor. Geminin çekilebilmesi için hava durumunun normal şartlara dönmesi bekleniyor.



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