Siverek cezaevinde arbede çıktı

İddiaya göre, Gözelek Mahallesi yakınlarındaki Siverek T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkumu ziyarete giden yakınları ile infaz memurları arasında cezaevinin giriş kapısının açılmaması nedeniyle tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar arasında yaşanan arbedede infaz memurları Uğur Altay ve Hakkı Galip Yekta yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane ve cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.