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Siverek cezaevinde arbede çıktı

'nın Siverek ilçesinde gardiyanlar ve mahkum yakınları arasında çıkan arbedede, 2 gardiyan yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 17:07
Siverek cezaevinde arbede çıktı

İddiaya göre, Gözelek Mahallesi yakınlarındaki Siverek T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkumu ziyarete giden yakınları ile infaz memurları arasında cezaevinin giriş kapısının açılmaması nedeniyle tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar arasında yaşanan arbedede infaz memurları Uğur Altay ve Hakkı Galip Yekta yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane ve cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Siverek cezaevinde arbede çıktı
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