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Son dakika: Eski valinin eşi ve çocuğu yangında yaşamını yitirdi

Kozyatağı'nda bir apartmanda çıktı. Çıkan yangında eski valinin eşi ve çocuğu hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 07:10 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 09:02
Son dakika: Eski valinin eşi ve çocuğu yangında yaşamını yitirdi

Eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi ve kızı Kadıköy Kozyatağı'nda bir apartmanda çıkan yangında hayatlarını kaybettiler.

Olay, 06.00 saatlerinde, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokak'ta bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Apartmanın en üst katında Eski Konya Valisi olduğu öğrenilen Cemallettin Ertem'in eşi Cahide Ertem ve kızı Hülya Ertem'in yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, iki cesede ulaşıldı. Dairede eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi Cahide ve kızı Hülya Ertem'in birlikte yaşadığı öğrenildi. Durumu öğrenen yakınları, sinir krizi geçirerek büyük bir üzüntüye boğuldu.

Olay sonrası polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri dairede inceleme yapıyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Son dakika: Eski valinin eşi ve çocuğu yangında yaşamını yitirdi
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