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Son dakika haber: olay! Cezaevindeki ağabeyinin karısına dehşeti yaşattı!

'da dehşete düşüren olay! Eşi cezaevinde olan 29 yaşındaki Meral U., kocasının kardeşi 16 yaşındaki E.U tarafından vahşice katledildi. Henüz nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı tartışan ve hayatını kaybeden Meral U.'nun 4 çocuk annesi olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 20.12.2018 14:55
Son dakika haber: Korkunç olay! Cezaevindeki ağabeyinin karısına dehşeti yaşattı!

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Numuneevler Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. 4 çocuk annesi Meral U. (29), iddiaya göre kayınbiraderi E.U. (16) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

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Son dakika haber: Korkunç olay! Cezaevindeki ağabeyinin karısına dehşeti yaşattı!
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