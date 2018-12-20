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'da 177 polisle dev uygulamaBin 373 kişi sorgulandı

'da 177 , 48 ekiple okul önlerinde denetim yapıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 08:57 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 08:58
Tekirdağ'da 177 polisle dev uygulamaBin 373 kişi sorgulandı
Okul çağındaki çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması amacıyla Tekirdağ genelinde 'Okul Önü Genel Asayiş ve Trafik Denetleme Uygulaması' gerçekleştirildi. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi amacıyla 177 personel ve 48 ekiple yapılan denetimlerde, bin 373 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 139 okul çevresinde 239 umuma açık işyeri kontrol edildi. 172 okul servis aracı ve 60 diğer araç olmak üzere toplam 232 araç kontrol edildi. Trafik yönünden kusurlu görülen 5 araca 4 bin 107 TL trafik para cezası uygulandı.

Çocukların ve gençlerin güvenliğinin sağlanması adına yapılan uygulamalar aralıksız devam edileceği öğrenildi.
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Tekirdağ'da 177 polisle dev uygulamaBin 373 kişi sorgulandı
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