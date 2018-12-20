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'da anı Orhagazi'deki bir okulun güvenlik kameralarına böyle yansıdı

'da merkez üssü Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde , çevre il ve ilçelerde de heyecana sebep oldu. ilçesindeki bir okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler çocukların ne kadar korktuğunu gözler önüne serdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 12:29
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Yalova'nın yanı sıra Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedilen Çınar depremi paniğe sebep oldu. Yaşanan koşuşturmaca ve panik anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bursa'nın ilçesi Ornagazi'de de hissedilen deprem sonrası bir okuldaki koşuşturmaca dikkat çekti. Depreme ders esnasında yakalanan öğrenciler ne yapacağını şaşırırken, öğretmelerinin nezaretinde okulun bahçesine çıktı. Birbirine sarılan öğrenciler uzun süre okulun bahçesinde bekledikten sonra sınıflarına geri döndü.
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Yalova'da deprem anı Orhagazi'deki bir okulun güvenlik kameralarına böyle yansıdı
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