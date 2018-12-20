Yalova'da deprem anı Orhagazi'deki bir okulun güvenlik kameralarına böyle yansıdı

BUGÜN NELER OLDU

Yalova'nın yanı sıra Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedilen Çınar depremi paniğe sebep oldu. Yaşanan koşuşturmaca ve panik anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bursa'nın ilçesi Ornagazi'de de hissedilen deprem sonrası bir okuldaki koşuşturmaca dikkat çekti. Depreme ders esnasında yakalanan öğrenciler ne yapacağını şaşırırken, öğretmelerinin nezaretinde okulun bahçesine çıktı. Birbirine sarılan öğrenciler uzun süre okulun bahçesinde bekledikten sonra sınıflarına geri döndü.