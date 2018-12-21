- 2 ayda 14 telefon bayisinden 700 bin TL'lik vurgun yapan çete çökertildi

- 4 ilde 45 saniyede telefon bayisini çökerten çete yakayı ele verdi

- Şahısların "Le Casa De Papel" dizisinden esinlenerek aynı tip maske taktıkları öğrenildi

- Hırsızlık anları güvenlik kamerasında



(Fotoğraflı)



Murat Kanber - Mustafa Taşören

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da son iki ay içerisinde girdikleri 14 telefon bayisinde yaklaşık 700 bin TL'lik elektronik cihaz çalan 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şahısların izledikleri "Le Casa De Papel" dizisinden esinlenerek aynı tip maske taktıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, son 2 ay içerisinde Bursa, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli'de cep telefonu bayisinde gerçekleşen hırsızlık olayları sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde girdikleri telefon bayilerini yaklaşık 45 saniyede soyan çetenin hırsızlık için geldikleri aracın plakasını değiştirerek kayıplara karıştığı belirlendi. Ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar devam ederken, aynı çete Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir GSM bayisinin camını kaldırım taşı ve tekmeleriyle parçalayarak içeri girdiler. 1 kişinin dışarıda gözcülük yaptığı olayda içeri giren 4 kişi ise stantlarda duran telefon ve tabletleri hızla kopararak ellerindeki çuvala doldurdular. Tezgahlarda bulunan tüm telefon ve tabletleri alan hırsızlar 1.5 dakikada yaklaşık 80 bin TL değerinde ürün çalarak dışarı çıktı. Geldikleri araca binen 5 kişi, hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.



5 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

Yaşanan son olay sonrasında gerçekleşen hırsızlık olayının aynı çete tarafından gerçekleştirildiği ihbarı üzerinde duran polis ekipleri, yapılan incelemeler neticesinde şahısların kimliklerini tespit etti. İstanbul'dan geldikleri aracın orijinal plakasını sahte plaka ile değiştiren A.O. (18), O.O. (20), F.A. (19), T.K. (13) ve B.O. (17) takibe alındı. Karamürsel ilçesinde olduğu belirlenen zanlılar, hırsızlık için kullandıkları araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.



Şahısların "Le Casa De Papel" dizisinden esinlenerek aynı tip maske taktıkları öğrenildi

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların Kocaeli'nin Kartepe ve Derince ilçelerinde 4, Bursa'da 7, Tekirdağ'da 1, İstanbul'da da 1 telefon bayisini soyduğu belirlendi. Şahısların emniyette verdiği ifadelerinde ise izledikleri "Le Casa De Papel" dizisinden esinlenerek aynı tip maske taktıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından toplam 700 bin TL'lik vurgun yaptıkları belirlenen şahıslardan yaşı 18'den küçük olan T.K. ve B.O. Çocuk Şube Müdürlüğünden, A.A., F.A., A.O. ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, zanlıların Kartepe ve Derince ilçelerinde kaldırım taşları ile camını kırarak girdikleri telefon bayilerindeki hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, GSM bayisi önüne gelen yüzleri maskeli 5 kişi, ellerine aldıkları kaldırım taşını cama atarak kırıyor. Daha sonra kırılan camı tekmeleyen şahıslar, parçalanan alandan iş yerine giriyor. İçeride stantlarda bulunan telefon ve tabletleri 1.5 dakikada toplayan hırsızlar, geldikleri araçla olay yerinden kaçarak gözden kayboluyor.



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