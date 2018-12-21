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Baldız cinayeti sanığı: Aramızda gönül ilişkisi yoktu

Kayseri'de 16 yaşında kaybolan ve aradan geçen 12 yılın sonunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan enişte (38), ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede suçsuz olduğunu öne süren enişte, "Filiz'i ben öldürmedim. Eşimle birlikte Filiz'le ilgileniyorduk. Gönül ilişkimiz yoktu" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 11:19
Baldız cinayeti sanığı: Aramızda gönül ilişkisi yoktu

Merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde 17 Eylül 2006'da evinden ayrılan ve o tarihte 16 yaşında olan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Filiz Karadavut'un en son Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesindeki amcasının oğlu A.K.'nin evine, buradan da 19 Eylül günü öğleden sonra inşaat işiyle uğraşan eniştesi Umut ve ablası Çiğdem Çakırer'in yanına gittiğini saptadı.

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Baldız cinayeti sanığı: Aramızda gönül ilişkisi yoktu
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