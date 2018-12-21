Başka çocukları annesiz bırakmadı

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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde 21 yıldır çalışan hemşire İlknur Kocadağ (40), geçirdiği beyin kanaması sonrası görev yaptığı hastanede tedavi görürken, 4 Aralık günü beyin ölümü gerçekleşmişti. Ailesi organlarını bağışladı. Yıllarca birlikte çalıştığı Opr. Dr. Ahmet Er tarafından alınan karaciğer, akciğer, böbrekler, pankreas, ince bağırsak ve kornealar ise 8 kişide hayat verdi. SABAH'a konuşan İlknur hemşirenin 16 yaşındaki lise öğrencisi kızı Feraye Dila Yılmaz, "Başka çocuklar annesiz kalmasın istedim. Bu nedenle annemin organlarının bağışlanmasına onay verdim. İçimde büyük bir acı vardı ama annemin organlarını bağışlayarak kendimi böyle teselli ettim. Annem şu an hala yaşıyor. Annem başka vücutlarda hayat buldu" dedi.İlknur Kocadağ'ın 44 yıllık öğretmen olan babası Etem Kocadağ ise herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti. Kocadağ, "Ölüm bizim için adeta kasırga gibiydi. Kızımı alıp götürdü. Yüksek lisans yapıp, kariyerine sağlık meslek lisesinde öğretmen olarak devam etmek istiyordu. Organlarını bağışlamadan önce sağ olsaydı, o da 'evet' derdi diye düşündüm. 8 kişiye hayat bağışlamak acımızı bir nebze olsun azalttı" diye konuştu.