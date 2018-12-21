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Bu hafta kataloğu açıklandı! 27 Aralık indirimli A101 listesinde neler var?

Her hafta müşterilerine sunduğu çeşitli indirimli ürünlerle dikkat çeken A101 marketler zinciri, bu hafta için de müşterileri için birbirinden farklı ürünler satışa çıkartıyor. Bu haftanın sürpriz ürünü olarak 4K UHD Curved TV öne çıkarken özellikle ev ekonomisine yönelik aletler kataloğunda dikkat çekiyor. 27 Aralık Perşembe gününün yayınlanan aktüel ürünler listesinde birbirinden güzel elektronik ve ev eşyaları göze çarpıyor. Ürünleri görmek isteyen ve sahip olmak isteyen vatandaşlarımız için güncel aktüel ürünler listesini haberimizde paylaşıyoruz. İşte 27 Aralık Perşembe listesi.

Giriş Tarihi: 21.12.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 16:31
Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı! 27 Aralık indirimli A101 aktüel ürünler listesinde neler var?

Her hafta merakla ve büyük ilgiyle takip edilen A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı. 27 Aralık Perşembe aktüel ürünler listesinde yer alan ürünler arasında UHD 4K televizyon, akıllı telefon, teknolojik ev aletleri, oyuncaklar, mutfak eşyaları, bluetoth ses ürünleri, taşınabilir bellekler, iç çamaşırları gibi birbirinden kaliteli ve farklı eşyalar ucuza satılıyor. İşte, 27 Aralık A101 güncel aktüel indirimli ürünler listesi! Aşağıdaki linke tıklayarak indirimli ürünlerin sıralı listesine ulaşabilirsiniz.

Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan A101 marketler zinciri, bu hafta da satışa sunacağı güncel aktüel ürünlerini sayfa sayfa olarak vatandaşın beğenisine sundu. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun olurken, bu haftaki indirimli ürünler arasında Samsung marka UHD 4K TV dikkat çekiyor.

27 ARALIK PERŞEMBE A101 GÜNCEL AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

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Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı! 27 Aralık indirimli A101 aktüel ürünler listesinde neler var?
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