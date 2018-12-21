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Cinayeti 7 yıl sonra itiraf etti

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Cinayeti 7 yıl sonra itiraf etti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 7 yıl önce kaybolan ve ailesinin jandarmaya başvuruda bulunduğu Mehmet U.'nun (59) bulunması amacıyla özel ekip kuruldu. Cinayet Büro ekipleri titizlikle yürüttüğü araştırmalar sonucunda şahsın tabancayla öldürülerek araziye gömüldüğünü tespit etti.
Soruşturmayı derinleştiren özel ekip, olayla ilgili Mehmet U.'nun eşi H.U. (41) ile Y.T. (34) ve E.Ç (28) isimli şahısları Antalya'da gözaltına aldı. H.U. ifadesinde aile içi şiddet nedeniyle eşini tabancayla öldürdüğünü ve araziye gömdüklerini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.U. tutuklandı. Öte yandan H.U., Müge Anlı'nın programına katılarak eşinin bulunmasını istemişti.
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Cinayeti 7 yıl sonra itiraf etti
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