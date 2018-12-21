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En güzel 2018 ile sevdiklerinizi mutlu edin! En yeni, anlamlı ve burada!

Vatandaşlar en güzel resimli için araştırmalara başladı. Cuma mesajları, İslam alemi için büyük bir değere sahiptir. En yeni ve güzel ile sevdiklerinizi mutlu etmek için doğru yerdesiniz. Bu mübarek güne özel resimli her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr adresinde. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz kısa, uzun, yazılı veya resimli hemen haberimizin sayfalarından kolayca indirebilirsiniz. İşte, 21 Aralık bu hafta sizler için seçtiğimiz birbirinden özel görseller!

Giriş Tarihi: 21.12.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 10:59
En güzel Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi mutlu edin! En yeni, anlamlı ve resimli cuma mesajları burada!

Cuma gününün gelmesi ile beraber sevdiklerimize, eş ve dostlarımıza göndereceğimiz resimli da en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dua ve ibadetler ile geçirilen bu anlamlı gün, eller her zaman olduğu gibi semaya yükselecek. Öğle saatlerinde ise camiler dolup, taşacak. Biz de bu mübarek bugün vesilesi ile en güzel 2018 seçenekleriyle sizlerleyiz.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 21 ARALIK

Mübarek bir güne daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayıp huzura kavuran kişiler dua dolu resimli cuma mesajları ile sevdiklerini hatırlıyor. 21 Aralık bugün en güzel ve resimli haberimizden seçebilirsiniz.

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En güzel Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi mutlu edin! En yeni, anlamlı ve resimli cuma mesajları burada!
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