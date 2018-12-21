Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Cuma namazı saatleri

Bugün saat kaçta kılınacak? 21 Aralık , , , il il Cuma namazı saatleri

bugün saat kaçta kılınacak? sorusu özellikle ülkemizin en kalabalık şehri olan 'da yaşayan Müslüman vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bilindiği gibi, Cuma namazı ezan saati Türkiye'nin 7 bölgesi ile 81 ilinde değişiklik gösteriyor. İstanbul'un yanı sıra , ve gibi büyük illerimizde 21 Aralık saat kaçta kılınacak?

Giriş Tarihi: 21.12.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 11:03
Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Cuma namazı saatleri

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Her cuma vakti kılınan Mübarek Cuma namazı İslam alemi için çok büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin en kalabalık şehirleri olan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşayan vatandaşlarımız da 21 Aralık Cuma namazı bugün saat kaçta? sorusunun yanıtını arıyor.

Haberimizde 21 Aralık il il Cuma namazı saatlerini bulabilirsiniz.

İSTANBUL ANKARA İZMİR İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Cuma namazı bugün İstanbul'da 13.08'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Ankara'da ise Cuma namazı 12.52'de okunacak öğle ezanından sonra kılınacak. İzmir'de Cuma namazı ise 13.15'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

Bursa'da ise Cuma namazı 13.08'de okunacak öğle ezanın ardından eda edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Cuma namazı saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN