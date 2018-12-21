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Datça'da pansiyonda çıkan paniğe neden oldu

'nın Datça ilçesinde, bir pansiyonda çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, pansiyon kullanılamaz hale geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 08:11 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 08:12
Datça'da pansiyonda çıkan yangın paniğe neden oldu

Eski Datça Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Özge Yenal'a (32) ait pansiyonun giriş kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine otelin bulunduğu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tek katlı ve 15 odalı pansiyon yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Datça Mahalli Arama Kurtarma Gönüllüleri temsilcisi Barış Muştu, kendilerine ulaşan yangın ihbarı üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, `Pansiyonda girişi ve çatıda büyük bir yangın mevcuttu. İtfaiye ekipleri otelin ön ve arka tarafından alevlere müdahale etti. Bizde kendilerine yardımcı olduk. Otelde büyük maddi hasar meydana geldi. İçeride ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Datça'da pansiyonda çıkan yangın paniğe neden oldu
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