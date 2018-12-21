Eski müdürün karısı ile kızı yangında öldü

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Konya eski Emniyet Müdürü merhum Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem (88) ve kızı Hülya Ertem (57) İstanbul Kadıköy'deki evlerinde çıkan yangında öldü. Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokak'taki Seçkin Apartmanı'nın 8'inci katında yaşandı. 1995-1996'da Konya'da il emniyet müdürlüğü yapan ve 5 yıl önce vefat eden Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem'in yaşadığı dairede yangın çıktı. İlk müdahaleyi yapmak isteyen komşular, büyüyen alevler nedeniyle binadan çıkmak zorunda kaldı. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak içeride inceleme yapan ekipler anne ile kızın cansız bedenine ulaştı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, anne ile kızın cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.