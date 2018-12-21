Evlilik hazırlığı yapan çifte pompalı infaz

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Antalya'da, ikisi de eşlerinden boşanan Gürbüz Hakkı Yılmaz ve Hatice Bahçecioğlu, içinde bulundukları araçta, pompalı tüfekle öldürüldü.Antalya'da yaşayan ve 8 ay önce eşinden boşanan 33 yaşındaki Hatice Bahçecioğlu, yine kendisi gibi eşinden boşanan ve Belek'teki bir golf sahasında çalışan Hakkı Yılmaz (40) ile birlikte yaşamaya başladı. Bir süre önce evlenmeye karar veren ve hazırlıklara başlayan çift, önceki gece Hakkı Yılmaz'ın kullandığı araçla giderken, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, hafif ticari araçta Gürbüz Hakkı Yılmaz ile Hatice Bahçecioğlu'nun cansız bedenlerini buldu. Yılmaz ile Bahçecioğlu'nun cansız bedenleri, önce Serik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Burada savcının incelemesinin ardından da otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Araca, pompalı tüfekle 3 el ateş edildiğini belirleyen polis, Hatice Bahçecioğlu'nun eski eşini gözaltına aldı.