‘Hat şaheserleri’ müzayedeye çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

ARTAM Antik A.Ş.'nin pazar günü Antik Palace'da gerçekleştireceği 302'nci müzayedesinde Türk hat sanatının en önemli eserleri satışa sunuluyor. Hasan Rıza, Yahya Hilmi ve Bakkal Arif gibi usta hattatlara ait Hilye-i Şerif'ler ve levhaların yer aldığı müzayedede 200 eser satışa sunuluyor. 23 Aralık'ta yapılacak müzayedede Çağdaş Türk Resmi için de özel bir bölüm hazırlanmış. Fahrelnisa Zeid'in "Soyut" çalışması ile Neşet Günal'ın "Aile" konulu eserleri son yıllarda müzayedeye çıkan en değerli başyapıtlar olarak dikkat çekiyor. KÜLTÜR SANAT