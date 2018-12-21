İki ilde kar tatili

BUGÜN NELER OLDU

Soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle Kırklareli merkez ve tüm ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Edirne'nin Keşan ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Trakya'da etkisini yitiren kar, yerini soğuk havaya bırakınca, gece eksi 1 dereceye düşen sıcaklıkla yollar buz pistine döndü. Çorlu Havalimanı'ndan yapılan eğitim uçuşları da iptal edildi. Balıkesir'deki Kazdağlarında ise bölgede iki gün süren kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde önceki akşam başlayan kar, dün 10 santimetreye ulaştı. Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası'na mevsimin ilk karı 20 santimetreyi geçti.Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinin 2 bin rakımlı Yedikuyalar mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de dün sabah başlayan kar merkezde 7, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi buldu. Meteoroloji, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kar ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.Doğuda kar ve soğuk etkisini sürdürürken Antalya, yazdan kalma günler yaşıyor. Kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Bazı vatandaşlar denize girdi.