İzmir’de torbacı operasyonu: 18 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın göreve gelmesiyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız' sloganı ile uyuşturucuya karşı amansız bir savaş stratejisiyle çalışmaya devam ediyor. Narkotik polisleri sokaklarda uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Kimlikleri de belirlenen şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adresler narkotik köpekleri tarafından didik didik arandı. Yapılan aramada bir miktar esrar ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve bir adet kuruş sıkı silah ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

BİR TANE BİLE SOKAK SATICISI KALMAYACAK



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri gençleri hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonları tespitine yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini vurguladı. Hedeflerinin sokaklarda bir tane bile sokak satıcısı bırakmamak olduğunu belirten yetkililer, "Operasyonları sokaklarda uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi ve kalıcı sonuçlar almak için yapıyoruz. Aynı zamanda terör örgütü bağlantılı satılan uyuşturucu ve bu yolla elde edilen gelir de önlenmiş oluyor. Uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız halkın desteği ile daha etkin sürecek" diye konuştu.