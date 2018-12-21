Köprü geçiş cezaları affedilecek

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza yazılan araç sahiplerinden oluşan 18 kişilik heyetle Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nde bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, köprü geçiş cezası mağdurlarına müjdeli haberi verdi. Yıldırım, "6001 sayılı Karayolları Kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci iş bu. İkincisi, dava açılmışsa bu davaların düşmesi, feragat edeceksiniz. Yani cezalar kaldırılınca davalardan feragat edilecek. Ödemiş olanların da mart sonuna kadar müracaatları halinde ödedikleri para geri ödenecek. İnşallah bu ve buna benzer sıkıntılar bir daha yaşamayız" diye konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağı yönündeki haberlerin son günlerde arttığı ve istifa edeceğine dair haberlerin sorulması üzerine Yıldırım, "Kim söylemiş, kim demiş?" diyerek, şöyle cevap verdi: "Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan, yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok. Bugünlerde kehanette bulunanların sayısı arttı. Biz her zaman milletimizin hizmetinde olduk, ömrümüzü milletimizin yüzünü ağartmak, hayatını kolaylaştırmak için sarf ettik. Bundan sonra da aynı şekilde Rabbim yine bizim milletimize hizmet etmeyi nasip eder. Bu hizmetleri beraber yaparız."