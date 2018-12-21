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Kuyumcu 20 milyon lira ile sır oldu

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Kuyumcu 20 milyon lira ile sır oldu
Manısa'da kuyumculuk yapan O.F.'nin vatandaşlardan ve bazı altın toptancılarından topladığı yaklaşık 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Turgutlu ilçesinde yaşayan çok sayıda kişi, kuyumcular çarşısında dükkanı bulunan O.F.'de para ve altınlarının bulunduğunu, ancak 3 gündür kendisine ulaşılamadığını belirtip, dolandırıldıklarını ileri sürerek polise ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine soruşturma başlatan polis 3 aylık evli olan O.F.'nin, eşini de alarak ortadan kaybolduğunu belirledi. O.F.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kâr payı alma vaadiyle altın ve paralarını teslim ettikleri O.F.'nin 3 gündür kapalı olan dükkanı önünde toplanan ve mağdur olduklarını belirten bir grup ise, kepenklere vurup, tepkilerini dile getirdi.
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Kuyumcu 20 milyon lira ile sır oldu
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