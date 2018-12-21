Mardin’de aile katliamı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Mehmet Salih B., tartıştığı eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldürdü. Olay, dün Işıkyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Rojda B. (26) eşinden şiddet gördüğü için babaevine sığındı. Dün, Mehmet Salih B., kayınpederi Eyyüp Andıç'ın evine giderek eşi Rojda ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mehmet Salih B., av tüfeğiyle evdekilere ateş açıp kaçtı. Sağlık ekipleri, Rojda B. ile babası Eyyüp Andıç ve annesi Şadiye Andıç'ın öldüğünü belirledi. Çiftin 4 aylık bebeği jandarma ekiplerince koruma altına alınırken, kaçan Mehmet Salih B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.