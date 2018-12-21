O papağan öldü

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TV yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in işkence yapıp bu görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince koruma altına alınan 'Bahtiyar' isimli papağan, İ.Ü. Veteriner Fakültesi'nde öldü.Sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi, kanat ve vücudunun çeşitli yerlerinde ödemler olan papağan uygulanan tedavilere rağmen kurtarılamadı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, papağanın ölümü üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüm. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama maalesef kaybettik. Hayvanlarımıza yönelik şiddetin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.